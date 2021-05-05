5 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Дагестан стал лидером среди субъектов РФ по числу матерей-героинь. В республике проживает 121 женщина, удостоенная звания «Мать-героиня». Пользователи соцсетей высказали свое мнение по поводу этого первенства.

Ольга Карпова, , 14:45 — REGNUM В Дагестане проживает самое большое в России число семей, в которых воспитываются десять и более детей. В республике 121 женщине присвоено звание «Мать-героиня». Дагестан является лидером в РФ по числу матерей-героинь. Напомним, награждать матерей, родивших и воспитавших десять и более детей, начали еще со времен СССР, учредив специальное звание в 1944 году.

Жан Франсуа Милле. Кормление птенцов (фрагмент).1860

Как отметила глава минтруда и социального развития республики Изумруд Мугутдинова, ежегодно звание «Мать-героиня» присваивается 9−11 женщинам. При этом за рождение такого количества детей и их воспитание им выплачивается единовременная выплата в сумме 300 тыс. рублей.

Жителей Дагестана не сказать чтобы удивила новость о первенстве республики по числу матерей-героинь. Обсуждая событие в соцсетях, одни комментаторы пытались пошутить на эту тему, связав многочисленность детей в семье с частыми отключениями света в Дагестане, другие — с традициями, третьи — с увлеченностью самим процессом.

«Насчёт воспитания не знаю, но рожать наши умеют беспощадно», — оценила новость читательница страницы «ЧП\Дагестана» в Instagram h. fatima3553 05 .

«Каждый делает то, что лучше умеет, работайте, братья, работайте!» — призвал некто с ником mt.

Заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов вручает государственные награды многодетным матерям республики E-dag.ru

«Думаю, в этом есть заслуга наших нерадивых электриков, «благодаря» которым так часто не бывает света», — нашла «виноватых» Мактуб.

«Нормальным пацанам премии тоже надо дать. Не дремлют дагестанские мужики», — оценил роль отцов в деле умножения численности семей Ислам К.

Часть пользователей соцсетей, и довольно многочисленная, возмутилась тем, что многие семьи не оценивают свои материальные возможности перед рождением детей, впоследствии же это оборачивается большими проблемами и для детей, и для их родителей.

«Потом в группах будут сидеть и плакать, что «одна воспитываю, помогите», — напомнил, как это зачастую бывает с многодетными, Арсен.

«Нарожать сдуру — дело нехитрое. Много ума не требуется», — согласился с ним HomoSapiens.

«Нашли, чем гордиться: как кошки, рожают нищету», — напомнил 1ravza1234 о материальных проблемах, ожидающих семьи с большим числом детей.

«Заниматься только размножением — тоже так себе затея. Вот представьте, у этих десяти детей будут свои семьи — тоже огромные, а можно было бы пять детей родить и остановиться, и не было бы других пяти больших семей, которым нужно жилье, медицина, еда и так далее», — высказал свое мнение пользователь mexicocity34.

Ряд комментаторов предположили, что семьи растут из-за выплат от государства, в том числе из-за желания получить материнский (семейный) капитал.

«А сейчас путинские выплаты заставляют рожать», — считает Шамиль Г.

Матери Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Наши женщины и без маткапитала рожали раньше по десять детей и хорошо воспитывали», — напомнила Госпожа М.

«Моя мама родила 11 детей, что-то она никогда и ничего не видела от государства или от министерства никаких денег, хотя бы для приличия открытку подарили», — посетовала одна из читательниц.

Между тем, согласно данным минтруда и соцразвития Дагестана, по нацпроекту «Демография» жители республики к 1 апреля 2021 года уже получили более 1 млрд рублей в качестве поддержки при рождении первенца. Денежную помощь от государства получили свыше 38 тыс. дагестанских семей. В текущем году из федерального бюджета будет выделено региону на поддержку семей с детьми свыше 3,8 млрд рублей.

В 2020 году благодаря помощи властей в Дагестане выросла рождаемость. В республике родились 46 149 детей, что на 635 больше, чем в 2019 году.