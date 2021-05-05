Чита, , 13:07 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края 5 мая известила о начале проверок информации об ухудшении гидрологической ситуации в Балейском, Могочинском, Нерчинском и Сретенском районах.

По данным надзорного ведомства, в результате подъема уровня воды в реках, в ряде случаев произошло нарушение дорожного сообщения из-за размывов.

«В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят действия органов и организаций, уполномоченных на устранение последствий стихийного бедствия, а также своевременность оказания помощи гражданам», — пояснил заместитель начальника управления прокуратуры края Александр Филиппов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Балейском районе на 8 и 14 километрах дороги Балей-Улятуйпроезда нет. Аналогичная ситуация сложилась на 15 километре дороги Калинино-Волочаевкав Нерчинском районе.

Также проблемы с проездом зафиксированы на дороге Могоча-Тупикв Могочинском районе.

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