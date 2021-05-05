Москва, , 13:09 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) внимательным образом следит за проверкой матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием санкт-петербургского клуба «Зенит» и московской команды «Локомотив». Об этом 5 мая сообщает пресс-служба РФС.

«Российский футбольный союз внимательно следит за проверкой всех аспектов организации матча «Зенит» — «Локомотив» в Санкт-Петербурге, которую проводит Российская премьер-лига», — говорится в сообщении.

Также в нем выказывается надежда на то, что перечисленные в заявлении «Локомотива» факты будут изучены РПЛ и отмечается, что данная ситуация свою оценку на ближайшем комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, на который также пригласят представителей службы безопасности команды «Зенит» и МВД.

«Считаем, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачает чемпионский праздник, нивелирует усилия ФК «Зенит» по подготовке такого важного события. Наша общая задача — создавать максимально комфортные условия для болельщиков, которые приходят на стадион. РФС готов оказать максимальную поддержку всем участникам процесса организации матчей, чтобы такие ситуации не повторялись», — указывается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая клуб «Локомотив» направил жалобы в РФС и РПЛ на отношение санкт-петербургской команды «Зенит» к болельщикам москвичей в матче 28-го тура чемпионата России, в котором «красно-зеленые» проиграли с разгромным счетом 6:1.

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