Минск, , 13:02 — REGNUM По заявлениям судей столичных судов прокуратура Ленинского района г. Минска возбудила два уголовных дела по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.179 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Предварительное расследование ведёт следственный комитет республики.

«Так, неустановленные лица в феврале и марте 2021 года разместили в общем доступе в одном из Telegram-каналов сведения о частной жизни потерпевших без их согласия — персональные данные, информацию о месте жительства и другие, составляющие личную и семейную тайну. Тем самым правам, свободам и законным интересам граждан причинен вред», — сообщает служба информации прокуратуры города Минска.

В официальном сообщении не указан телеграм-канал, через который распространялись сведения о частной жизни граждан. Не исключено, что фигурантами уголовного преследования стали аффилированные со спецслужбами пропагандисты, распространяющие такие сведения через ТГ-каналы «Жёлтые сливы», «Папаратор», «Иуды онлайн» и другие.

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