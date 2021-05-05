Омск, , 13:02 — REGNUM Аграрии Омской области начали засевать поля пшеницей, ячменём, овсом и масличными культурами. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в областном правительстве.

Завершается боронирование почвы, вносятся минеральные удобрения. На сегодняшний день в регионе яровым севом пройдено 4 тысячи гектаров пашни. К этой работе приступили в 12 районах Омской области. Русско-Полянский и Таврический районы приступили к севу масличных культур.

Весенняя обработка почвы выполнена на площади 1,8 млн гектаров. Минеральные удобрения внесены на площади свыше 27 тыс. гектаров, органические удобрения — 877,8 тыс. тонн на площади более 20 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, посевная кампания стартовала в Томской области.

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