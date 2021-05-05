Москва, , 13:03 — REGNUM На территории Подмосковья запрещается разводить костры. Об этом 5 мая на пресс-конференции сообщил замначальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев, передает корреспондент ИА REGNUM.

С 1 мая любое разведение открытого огня на территории Подмосковья запрещено, напомнил чиновник. Это требование действует до прекращения особого противопожарного режима.

«О чем бы хотел предупредить. Невыполнение этих требований влечет за собой наложение штрафных санкций. МЧС не преследует цели всех наказать. Мы не карательный орган. Мы хотели бы, чтобы все вы задумались о своей безопасности», — сказал Медведев.

Тем не менее в случае пренебрежения к требованиям противопожарной безопасности нарушителей ждет штраф, подчеркнул замглавы регионального управления МЧС.

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