Бийск, Алтайский край, , 13:00 — REGNUM Алтайская прокуратура рассказала о судьбе своей сотрудницы из Бийска — Александре Анипир, о том, как жилось в военное время этой уроженке с. Овсянниково Целинного района.

Пенсионер прокуратуры с 1995 года, ветеран труда, ветеран органов прокуратуры, вспоминает:

«Мои детские и юношеские годы пришлись на военное и после военное время. К началу Великой Отечественной войны мне шел 7 год. Я помню, моего отца Дерябина Владимира Сергеевича призвали на фронт в первые дни войны. Когда мы узнали, что будет отправляться со станции эшелон с мобилизованными, мы с мамой бежали до вокзала, так как тогда в городе Бийске автобусов и трамваев не было. На перроне было очень много народу, стоял плачь и крик.

Мы увидели отца, он стоял на подножке вагона и махал нам. Больше мы его никогда не видели. Он погиб в 1942 году под Воронежем. Я выросла без отца. Мама после его гибели замуж не выходила.

1941−1942 годы были самыми тяжелыми и голодными. В магазинах сразу все исчезло. Хлеб стали выдавать по карточкам. Многие голодали. Люди весной собирали на полях оставшуюся с осени замерзшую картошку. Вокруг города стали выделять земельные участки. Люди стали садить картошку, сеять просо. Землю обрабатывали лопатами. На себе носили картошку на посадку и выращенную.

Картошка была основная еда. Из нее стряпали ландорики. Пекли пироги — на лист клали тертую картошку, сверху резаную и закрывали опять тертой. Муки не было. Но жить людям стало легче. Не голодали, но всегда хотелось хлеба.

Моя бабушка, папина мать, умерла в первый год войны. У нее осталась дочка Валя, папина сестра. Мы с ней были ровесницы (разница в 1 месяц). Росли мы как сестры. Когда отец уходил на фронт, наказывал маме, чтобы Валентину не бросала. Мама ее взяла.

Жили мы на частной квартире. Зимой большую часть времени проводили на печке, так как теплой одежды и обуви не было. К нам на печку приходил соседский мальчик Саша. Напротив нашего дома была хлебопекарня, от нее всегда пахло хлебом. Однажды Саша сказал, что когда вырастет, то пойдет работать в хлебопекарню и будет приносить нам по белой булочке. Хозяйка тетя Вера сказа, что воровать нельзя. Саша застеснялся и сказал, что он только две булочки возьмет для Вали и Шуры.

Когда мы садились есть за стол, мама отрезала нам по маленькому кусочку хлеба. Я смотрела на Валин кусок и кричала: «Не буду есть, у Вали больше». Тетя Вера тогда клала наши ломтики на аптекарские весы и если чей то перевешивал, она отрезала, тогда мы молча ели. Наверно с той поры я люблю хлеб и без него ничего не ем. Никаких сладостей тогда не было».

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли.

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