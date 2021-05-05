Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Дочь актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур — Таллула Уиллис выходит замуж. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COdoEi_JmYD/

«С абсолютной уверенностью», — Таллула подписала серию снимков, где возлюбленный преподносит ей помолвочное кольцо. Предложение 27-летней дочери известных актёров сделал режиссёр Диллан Басс.

ИА REGNUM напоминает, что Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты 11 лет. В браке у них родились три дочери — Румер, Скаут и Таллула.

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