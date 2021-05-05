Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Адвокат бывшего полицейского Дерека Шовена, обвиненного в гибели афроамериканца Джорджа Флойда, заявил 4 мая о том, что вердикт в отношении его клиента был вынесен несправедливо в связи с тем, что присяжные были запуганы, сообщает New York Post.

В документах, поданных в суд округа Хеннепин, поверенный Эрик Нельсон утверждает, что судебное разбирательство по делу об убийстве Шовена следовало перенести в другой город, и подчеркнул, что информационная кампания вокруг процесса носила «всеобъемлющий» и «предвзятый» характер.

«Суд злоупотребил своей свободой действий, когда не смог изолировать присяжных на время судебного разбирательства или по крайней мере убедить их избегать всех средств массовой информации, что привело к тому, что присяжные подверглись предвзятой огласке в отношении судебного разбирательства во время судебного разбирательства», — написал Нельсон.

«А также запугивание присяжных и потенциальный страх возмездия среди присяжных…», — добавил он.

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