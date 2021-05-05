Челябинск, , 13:00 — REGNUM Челябинскую область на два дня накроет шквалистый ветер, предупредили жителей региона в региональном главке МЧС.

Со второй половины 5 мая 2021 года прогнозируются грозы и шквалистое усиление ветра. Ветер начнёт ослабевать лишь к вечеру 6 мая.

По данным Гидрометцентра, 6 мая в регионе похолодает. В Челябинске температура воздуха опустится до плюс 15 — плюс 17 градусов по Цельсию, по области в горах она составит до плюс девяти — плюс 14 градусов. На остальной территории температура воздуха упадёт до плюс 13 — плюс 18 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 апреля 2021 года в регионе объявили особый противопожарный режим.

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