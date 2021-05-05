Горно-Алтайск, , 12:56 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх жительниц Горно-Алтайска, обвиняемых в содержании борделя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, организатором стала 41-летняя горожанка, которая вовлекла девушек в занятие проституцией.

По данным ведомства, она контролировала дисциплину «работниц», учила их правильно одеваться, общаться с клиентами и так далее. 39-летнюю фигурантку считают «диспетчером» нелегальной конторы.

«Еще двое фигурантов уголовного дела, 46-летняя и 65-летная жительницы республиканской столицы, являлись администраторами саун, которые также были в сговоре с организатором группы», — отметили в МВД.

Деятельность членов группы была пресечена в марте 2020 года. Обвиняемые к настоящему времени признали свою вину. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 5 лет либо штраф в размере до 500 тыс. рублей.

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