Киев, , 13:38 — REGNUM В случае проведения внеочередных парламентских выборов, в Верховную раду прошли бы четыре партии. Об этом сообщили представители «Украинской социологической группы» со ссылкой на результаты своего опроса.

По данным социологов, наибольшей поддержкой пользуется партия «Слуга народа» — 21,2% тех, кто готов голосовать и определился с кандидатом. Далее идёт партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — 18,5% опрошенных, «Европейская солидарность» — 16,6% и «Батькивщина» — 12,7%.

Остальные партии не смогли бы преодолеть 5% проходной барьер.

Опрос проводился с 27 апреля по 2 мая 2021 года. Всего было опрошено 1220 совершеннолетних жителей всех подконтрольных Украине территорий.

Напомним, ранее представители Киевского международного института социологии (КМИС) установили, что реальное число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 на Украине может быть вдвое больше, чем по официальным данным.

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