Челябинск, , 12:55 — REGNUM В Челябинске за распространение наркотиков задержали 19-летнюю девушку из Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного главного управления МВД.

Дело возбудили в отделе полиции «Курчатовский». Стражи порядка выяснили, что эта гражданка размещала наркотики в тайниках. Её поймали сотрудники Росгвардии на улице Солнечная. Теперь девушке грозит до 20 лет колонии.

Гражданка ранее не была судима. Пока её водворили в изолятор временного содержания.