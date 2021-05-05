Красногорск, , 12:56 — REGNUM В Подмосковье сокращается как количество возгораний сухой травы, так и площадь подобных пожаров. Об этом 5 мая на пресс-конференции сообщил замначальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, с начала 2021 года на территории региона произошло порядка 4,8 тысяч возгораний сухой травы. В аналогичный период предыдущего года было зафиксировано около 6,5 тысяч подобных инцидентов. При этом площадь травяных пожаров в годовом выражении сократилась примерно в два раза.

«Большую роль сыграла та работа по патрулированию, которую мы проделываем», — объяснил позитивную динамику замглавы регионального управления МЧС.

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