Стокгольм, , 13:09 — REGNUM Вечером 4 мая власти лена Блекинге (юг Швеции) объявили, что последняя возрастная группа жителей, в которую входят граждане в возрасте от 18 до 59 лет, смогут вакцинироваться от COVID-19 на две недели раньше запланированного срока. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Нам удалось добиться стабильных поставок вакцины», — заявил в эфире телеканала SVT координатор по вакцинам в Блекинге Матс Берггрен.

В настоящее время регион находится на третьем, предпоследнем этапе иммунизации. Сейчас в Блекинге от COVID-19 прививаются граждане в возрасте от 60 до 64 лет. Последняя фаза вакцинации в регионе начнется 14 мая.

По словам Берггрена, на завершающей стадии для вакцинации будут использованы более просторные помещения, чем сейчас.