Стокгольм, , 13:10 — REGNUM В Швеции по-прежнему наблюдается высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. Об этом вечером 4 мая сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Мы зафиксировали сокращение числа новых случаев заражения между 16 и 17 неделями, но оно очень небольшое», — заявила в ходе пресс-конференции представитель Агентства общественного здравоохранения Швеции Сара Байфорс.

Снижение числа выявляемых случаев коронавируса в Швеции оказалось меньше, чем неделей ранее.

«Это продолжающаяся тенденция, но нас немного беспокоит то, что она замедлилась», —заявила Байфорс.

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