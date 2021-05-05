Мадрид, , 12:51 — REGNUM На территории Испании задержан мужчина, обвиняемый на территории Украины в убийстве сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Национальная полиция Испании.

«События, в связи с которыми его разыскивали, относятся к 2013 году во время беспорядков, произошедших в центре Киева. Находившийся в бегах, у которого была винтовка и около 60 патронов, открыл огонь по полицейским, убив, как минимум, двух из них, хотя украинские власти не знают точное число раненых и погибших сотрудников от рук этого лица», — говорится в сообщении Нацполиции Испании.

Мужчину задержали на территории муниципалитета Пусоль, входящего в автономное сообщество Валенсия. О возможном местоположении мужчины сообщил военный атташат Испании на Украине.

Согласно версии полицейских, мужчина часто менял место жительства и курсировал между Валенсией, Барселоной и Мадридом.