Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Северная Корея продолжает наращивать свой арсенал ядерного, химического и биологического оружия, что ставит под угрозу международную стабильность и ослабляет глобальный режим нераспространения ядерного оружия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на экс-руководителя политики Пентагона Дженнифер Уолш.

Согласно отчёту, представленному комитету Палаты представителей Конгресса США по разведке, северокорейский арсенал ядерного, химического и биологического оружия представляет угрозу для вооружённых сил США, их союзников и партнёров, а также нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

«Учитывая вероятность того, что в ходе конфликта глава КНДР Ким Чен Ын может использовать оружие массового уничтожения (ОМУ), Сеул и Вашингтон должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам», — подчеркнула Уолш.