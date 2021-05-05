Нур-Султан, , 12:50 — REGNUM На завершение строительства завода по производству казахстанской вакцины против коронавируса QazVac в Джамбульской области Казахстана выделят 1,6 млрд тенге ($3,7 млн). Об этом заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов в парламенте.

По его словам, деньги будут направлены на закупку, установку и настройку оборудования. «Все эти процедуры займут определённое время. Оборудование поставляется», — сказал Аймагамбетов. В 2020 году на строительство завода направили 5,3 млрд тенге ($12,4 млн).

Ранее председатель правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что завод по производству казахстанской вакцины против коронавируса QazVac планируется запустить в августе или сентябре 2021 года.

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