Санкт-Петербург, 5 мая, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В ходе весенних работ по озеленению в парках, садах и скверах Санкт-Петербурга появится более 500 новых деревьев. Государственная административно-техническая инспекция Петербурга уже выдала 190 ордеров на высадку деревьев по заявке городского комитета по благоустройству.

Елена Молчанова ИА REGNUM Муринский парк Петербурга

В частности, 283 саженца высадят в любимом петербуржцами парке Сосновка на севере города. Еще 110 деревьев появится в парке Есенина на востоке Петербурга. В парке Интернационалистов в Купчино высадят 46 саженцев. В Яблоневом саду на Белградской улице появится 40 саженцев.

«Новые деревья также высадят вдоль Октябрьской, Выборгской, Петровской и Петроградской набережных», — пообещали в Смольном. кроме того, в зеленых зонах Петербурга выполнят работы по ремонту газонных насаждений.

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