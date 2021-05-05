Осло, , 13:37 — REGNUM Ранее в Великобритании правительство санкционировало проведение «тестовых» концертов в рамках исследовательского проекта по изучению распространения COVID-19. Однако сейчас подобная инициатива всерьез обсуждается в Норвегии, которая также в ближайшее время станет местом проведения многотысячных концертов. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK.

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Инициативу выдвинул Норвежский институт общественного здравоохранения.

Для исследования планируется набрать 30 000 добровольцев, из которых половине группы — то есть 15 000 человек — будет разрешено ходить на различные концерты, а другой половине — нет. Все участники исследования из двух групп должны будут пройти тестирование на COVID-19 до и после концертов.

Пока не решено, где будут проводиться концерты и какие исполнители на них будут играть, но предполагается, что число участников концертов будет составлять 5 000 человек.