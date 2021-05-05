5 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Анна Алябьева, , 14:36 — REGNUM В Нижний Тагил из западных районов страны было эвакуировано более 40 предприятий и учреждений. В короткие сроки в городе был освоен выпуск броневой стали и лент из нержавеющей стали, прокат листов из дюралюминия, прокат медного и томпакового листа; было налажено бесперебойное производство бойков и гильз для снарядов малого калибра, хвостовых оперений к реактивным снарядам «катюша», корпусов противотанковых гранат, освоено изготовление феррохрома и ферромарганца из уральских руд.

Цех сдачи боевых машин Уральского танкового завода №183 в Нижнем Тагиле. 1942

Заводы Нижнего Тагила обеспечили поставки чугуна, ферромарганца, ферросилиция, феррохрома для предприятий страны, бандажей для танков и иных видов оборонной продукции. Были увеличены объёмы выплавки чугуна, стали и проката.

К работе для нужд фронта были привлечены и предприятия пищевой, лёгкой промышленности, и промысловая кооперация.

Предприятия

В августе 1941 года на базе Уралвагонзавода и 11 эвакуированных предприятий был создан Уральский танковый завод № 183 им. Коминтерна. Каждый второй танк Т-34, участвовавший в боевых действиях, сошёл с конвейера этого завода. Также здесь было выпущено более 60 тысяч артиллерийских передков, сотни тысяч авиабомб, снарядов и направляющих для самоходных ракетных зенитных установок. В период войны на заводе создали 144 поточные линии, модернизировали 300 станков.

Линия сборки самоходок на Уралмашзаводе

Новотагильский металлургический завод во время войны поставлял фронту 30% броневого листа от общесоюзного производства.

С 1941 по 1945 год шесть предприятий Нижнего Тагила были награждены орденами. Общее количество орденов составило восемь.

Основной производитель танка Т-34 — Танковый завод № 183 имени Коминтерна — награждался трижды.

За военные годы предприятиям Нижнего Тагила 87 раз присуждались первые места во Всесоюзном соревновании и переходящие Красные Знамена ГКО.

Труженики

По неполным данным, за трудовые достижения в военные годы награждены: орденом Ленина — 52 человека, орденом Трудового Красного Знамени — 120 человек, орденом «Знак Почета» — 425 человек, медалями — более 700 человек, значками победителей социалистических соревнований и почётными грамотами наркоматов — более 3 тыс. человек.

28 тыс. танкостроителей получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Группе ученых и заводских инженеров Уральского танкового завода № 183 им. Коминтерна была присуждена Сталинская премия за разработку и внедрение в производство технологического процесса выплавки углеродистого феррохрома в доменных печах.

Именно в Нижнем Тагиле зародились трудовые почины. 12 февраля 1942 года на Уралвагонзаводе фрезеровщик Дмитрий Босый выполнил дневную норму на 1480%. Весной 1943 года трудящиеся Свердловской, Пермской и Челябинской областей создали Уральский добровольческий танковый корпус.

Сборка танков Т-34-76 в Нижнем Тагиле. 1943

Вклад города в Победу

По данным сайта «городатрудовойдоблести.рф», вклад Нижнего Тагила составил: более 4 млн тонн чугуна, более 900 тыс. тонн стали, более 500 тыс. тонн металлопроката, около половины танков Т-34 (25 000), каждый девятый бронекорпус штурмовика Ил-2, каждая третья танковая броня.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Нижний Тагил в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.