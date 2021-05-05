Минск, , 12:46 — REGNUM Десять граждан Белоруссии обратились к немецким юристам Марку Люпшицу, Онуру Озату, Роланду Краузе и Бенедикту Люксу за помощью при подаче заявления федеральному генеральному прокурору Германии. В документе говорится об организованных в Белоруссии на государственном уровне систематических пытках, а также содержится просьба о расследовании таких фактов под немецкой юрисдикцией.

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«По словам юристов, все их клиенты готовы к сотрудничеству для дальнейшего расследования. Все клиенты немецких адвокатов сообщили об арестах по надуманным основаниям, пытках и издевательствах. Кроме того, они содержались в переполненных камерах и подвергались физическому насилию, угрозам, оскорблениям и унижениям, — пишет белорусское издание «Ежедневник». — Адвокаты ожидают от прокуратуры, что она начнет уголовное преследование виновных по принципу универсальной юрисдикции. Даже несмотря на то, что они не имеют прямого отношения к Германии».

Напомним, первым делом подобного рода стал случай минского торговца цветами Максима Хорошина — его произвольно задержали и жестоко избили минские милиционеры. После пребывания в минской больнице предприниматель бежал в Литву, где местная прокуратура по заявлению Хорошина занялась уголовным делом в рамках универсальной юрисдикции.

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МИД, МВД, другие министерства и ведомства Белоруссии крайне нервно отреагировали на применение универсальной юрисдикции. Они пытались оспорить политические репрессии, наличие политзаключённых, правомерность универсальной юрисдикции (в связи с подписанием Белоруссией конвенции против пыток), однако безрезультатно. Обращения белорусских политбеженцев поданы также в компетентные органы Чехии и Польши.