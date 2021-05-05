5 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Тема расширения одной из городских улиц и вырубка деревьев так бы и осталась обычным пунктом выездного рабочего совещания администрации Брянска, если бы не реакция чиновницы на видеосъёмку. Заместитель главы администрации несколько минут требовала блогера отойти от неё. Пользователи недоумевают, почему совещание публичного лица с представителями общественности на улице мгновенно стало закрытым.

Юлия Пёрышкина, , 15:00 — REGNUM Скандалом на ровном месте окрестили жители Брянска итоги выездного совещания при заместителе главы городской администрации Марине Холиной. Чиновница 30 апреля обсуждала с несколькими жителями вопросы капитального ремонта улицы Горького — её планируют расширять, для чего вырубят несколько десятков деревьев. Жители не поддержали такое решение, в мэрии пообещали скорректировать проектно-сметную документацию и убрать только девять аварийных деревьев. Однако запомнилось совещание не обсуждением, а реакцией Марины Холиной на присутствующего на встрече брянского блогера Александра Чернова. Чиновница требовала прекратить видеосъёмку и настоятельно советовала журналисту отойти от неё.

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«Отойдите от меня, вы мне неприятны», — повторяла снова и снова Марина Холина. — «Вы посягаете на личность. Вы кто такой вообще?» И обещала вызвать полицию.

Телеграм-каналу @tv360 чиновница пояснила, что блогер пытался её спровоцировать: «Хамское и безобразное поведение «господина» Чернова я рассматриваю как недопустимое ни как к женщине, ни как к чиновникам».

По данным @tv360 в конфликт даже вмешался губернатор Брянской области Александр Богомаз, который пояснил, что Чернов в регионе известен критикой власти и с чиновницей хотел сделать очередную «сенсацию».

Вечером 4 мая чиновница через пресс-службу городской администрации дала официальный комментарий:

«Действительно, на проводимом выездном совещании обсуждались очень важные градостроительные изменения при обустройстве прилегающей территории к улице Горького. Именно в момент совещания, когда ещё не были выработаны конкретные решения, я не могла дать комментарии, и, видимо, из-за этого сложилось недопонимание с отдельным блогером. Безусловно, необходимо было сказать блогерам и представителям СМИ, что комментарии я смогу им дать после принятия решений и не допускать сложившейся ситуации. В настоящий момент могу сказать, что я открыта к диалогу с любыми представителями СМИ по всем вопросам градостроительной деятельности.

Заместитель главы городской администрации Марина Холина

Марина Холина призывала всех к конструктивному диалогу и подчеркнула, что готова дальше работать, соблюдая все нормы закона о СМИ.

«Холина повела себя глупо и непрофессионально, довести на ровном месте до скандала, который вышел на федеральный уровень, надо сильно постараться. Судя по видео, Чернов действительно просто делал свою работу. Это нормально, записывая или снимая, подходить ближе, потому что уличный шум снижает качество записи и приглушает голоса… Холиной на будущее наука. Это ещё хорошо для неё, если этой объяснялкой всё закончится, он ведь и в прокуратуру может накатать», — считает Елена.

«А сразу так нельзя было объяснить журналистам? К чему был этот цирк про личную неприязнь? И с каких пор невозможность дать комментарий является поводом для вызова полиции и, мало того, подачи заявления в полицию на журналистов уже после совещания?!» — возмущается Юлия.

«Абсолютно адекватная реакция Марины Холиной на работу «журналиста-ворчуна»! Ни одному человеку не было бы приятно вести диалог с журналистом, который «тычет в лицо» своей камерой, тем самым вызывая провокационные действия!» — встал на защиту чиновницы Владимир.

«Предельно ясно — персоналу арбитражного суда нужно ставить тачки вплотную к своему входу. Я там регулярно и хожу, и езжу — деревья не мешают от слова совсем. Автомобилистам, велосипедистам, пешеходам, школьникам 4-й школы, студентам музлы, людям, идущим в парк Толстого, жильцам ближайших домов — никому. Как можно компенсировать вырубку деревьев, совмещая её с организацией стоянки — загадка. Впрочем, не особо-то и загадка — на многих брянских улицах вырубленные совершенно нормальные деревья «компенсируют» чахлыми саженцами. Если вообще компенсируют. Город из зелёного стремительно становится серым, зелёными насаждениями легко и просто жертвуют ради бетона и асфальта»,— высказал свою точку зрения на расширение дороги Георгий.

Рубка деревьев

В паблик пресс-службы мэрии со своим видением произошедшего 5 мая пришёл и сам блогер.

«Скандал начала чиновница, и не со мной поначалу, а с коллегой из «Новостей Брянска» Василием Осиповым — стала кидаться на него, запрещать вдруг съёмку и отойти подальше, а я подошёл через 17 минут после начала этого «закрытого», как выяснилось, выездного совещания. Ни за каким комментарием я даже обратиться не успел! Снимал лишь общие планы небольшой толпы (местных жителей почти не позвали туда, что интересно, хотя встреча с ними была), не тыкая никому ничего, даже вот это — смартфон в смысле — в лицо. Холину до этого также не знал и поначалу не узнал. Но отчего-то сразу стал ей «неприятен», а ещё она в своем заявлении в полицию написала, что я «мешал проводить совещание» ей (как, блин?), «махал руками» и подошёл к ней на недопустимые «0,5 метра». Заявление она ездила писать в служебное время, на служебной машине с водителем! У этой гражданки настолько огромное самомнение о себе, что она забыла, что стояла в толпе, а я приблизился не только к ней, но ко всем разом. Бред, в общем», — пишет Александр Чернов.

Некоторые пользователи считают, что поведение чиновницы «достойно» увольнения.