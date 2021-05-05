Красногорск, , 12:54 — REGNUM За нарушение требований противопожарной безопасности в Подмосковье с 1 мая к ответственности привлечено почти 300 человек. Об этом 5 мая на пресс-конференции сообщил замначальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что с 1 мая на территории региона действует особый противопожарный режим. Разводить костры в таких случаях нельзя, но многие жители пренебрегают этим правилом.

«На территории Московской области было привлечено к ответственности 288 физических и 15 юридических лиц за нарушение правил обращения с открытым огнем», — сказал Медведев.