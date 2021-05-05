Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM Ещё шесть тысяч жителей Ростовской области получили вторую дозу антиковидной вакцины, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

С начала вакцинации на Дону прививки от коронавирусной инфекции получили 319 635 человек (+ 3037 за сутки). Завершили вакцинацию 195 544 человека (+ 6116 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что привить от COVID-19 в Ростовской области планируется более 2 млн жителей — 60% от численности населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 2,4 тыс. жителей Ростовской области прошли вакцинацию от COVID-19