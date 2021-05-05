Таллин, , 12:44 — REGNUM В Эстонии принята государственная программа по борьбе с раком в период до 2030 года, которая показывает эффективность. Но снижать темпы нельзя, число больных раком будет расти. Об этом сообщила пресс-служба парламента Эстонии Рийгикогу со ссылкой на итоги заседания комиссии по социальным вопросам.

В 2018 году в Эстонии раком заразились 8783 человека, но ожидается, что к 2030 году абсолютное число случаев рака вырастет до 11 000. Увеличение связано со старением населения, с одной стороны, но также с влиянием факторов риска, связанных с образом жизни, с другой. Число смертей от рака составляет чуть менее 4000 в год.

«Мы не сможем избавиться от рака в ближайшем будущем, но с упорной работой можно предотвратить случаи рака и дать людям, больным раком, возможность жить более долгой и здоровой жизнью», — заявила на заседании комиссии ее председатель Сирье Котка.

По ее ловам, кроме самой программы необходимо активизировать создание здоровой окружающей среды и побуждать людей вести себя более здоровым образом.

Котка сказал, что до 40% случаев рака можно предотвратить, и вероятность излечения от рака в несколько раз выше, если рак диагностируется на ранней стадии развития.