Иркутская область, 5 мая, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Неравнодушные жители Приангарья спасли жизнь велосипедисту, который вознамерился прокатиться на велосипеде по льду водохранилища. Как сообщают иркутские спасатели, речь идёт 41-летнем жителе деревни Залаславской Балаганского района, который таким своеобразным образом хотел добраться до поселка Усть-Уда, где его ждал 27-летний приятель.

МЧС Спасательная операция на водохранилище в Приангарье

Тот тоже был на велосипеде, и потому, увидев товарища, который провалился под лед, он дозвонился до экстренных служб и сообщил о происшествии.

«Мужчина находился в полынье в 200 метрах от берега. Подойти к нему было невозможно, подать спасательные приспособления мешало большое расстояние. Толщина льда на водохранилище — 30−40 сантиметров, но он кашеобразный и хрупкий. Второй молодой человек с велосипедом находился на льду, но уже не мог передвигаться — лёд вокруг него крошился», — пояснил государственный инспектор по маломерным судам Усть-Удинской группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Иван Дунаев.

На призыв о помощи откликнулся Алексей Пинигин, председатель Усть-Удинского районного общества охотников и рыболовов. Вместе с сыном Семёном они выдвинулись к месту на снегоболотоходе «Патруль».

Подали с борта лестницу пострадавшему, по которой он выбрался из полыньи, затем подняли на борт второго мужчину. Обоих передали врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.

«Ситуацию осложняло состояние алкогольного опьянения пострадавших, которое не позволило им адекватно оценить опасность. Глубина водоёма в месте происшествия около 7 метров. Если бы не своевременная помощь судоводителя, все могло бы закончиться гораздо трагичней. Мы будем ходатайствовать о награждении Пинигиных за спасение на воде», — уточнил Иван Дунаев.

Напомним, всего с начала 2021 года в отношении водителей, допустивших выезд на лёд вне ледовых переправ, составлено 22 протокола.