Минск, , 12:41 — REGNUM Запрет на размещение иностранной рекламы в продукции иностранных телепрограмм, распространяемых на территории Белоруссии без изменения формы или содержания, вступает в силу с 8 июля 2021 года. Нововведения касаются также информационной продукции российского производства.

«Это значит, что иностранная реклама должна быть исключена из зарубежных телепрограмм либо заменена на социальную рекламу белорусского производства», — сказано в официальном комментарии министерства информации Белоруссии.

Сославшись на принятый в Белоруссии закон «О рекламе», чиновники отметили: «Согласно закону, исключение иностранной рекламы из продукции иностранных телевизионных СМИ или замена ее социальной не являются изменением формы или содержания этих СМИ».

Согласно официальному комментарию, такое «требование об исключении рекламы не распространяется на продукцию иностранного телевизионного СМИ, если учредителем (участником) редакции этого СМИ, является Республика Беларусь совместно с иностранным государством (иностранными государствами)». То есть нынешний глава министерства Владимир Перцов, ещё недавно возглавлявший минское представительство телерадиокомпании «Мир», мог себя чувствовать в прежней должности комфортно.

«В случае выявления министерством информации после 8 июля 2021 г. в продукции иностранных телепрограмм рекламы, размещение которой не допускается, разрешение на распространение продукции иностранного СМИ на территории Республики Беларусь будет аннулировано, — сказано в сообщении. — Регулятором соблюдения требований Закона «О рекламе» является министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь».

Читайте комментарии и аналитику сюжета: Союзное государство России и Белоруссии