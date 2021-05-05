Хвалынский район, , 13:17 — REGNUM По факту пожара в ФГБУ «Национальный парк Хвалынский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»), сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Возгорание травы около села Старая Яблонка Хвалынского района произошло 4 мая около 11:00 (местное время) на площади приблизительно 0,02 гектара. Предварительно, причиной пожара могло стать разведение костра неустановленными лицами. К тушению пожара привлекли более 120 человек, 12 единиц спецтехники и местных жителей. В результате возгорание оперативно ликвидировали.

В преддверии пожароопасного сезона областная прокуратура усилила надзор по обеспечению безопасности лесов региональным органом по управлению лесным фондом, органами местного самоуправления и лесопользователями. Руководителям лесхозов внесено 10 представлений в связи с неисполнением требований пожарной безопасности (неподготовка сил и средств пожаротушения, неочистка мест рубки от порубочных остатков). Главам органов местного самоуправления объявлено 23 предостережения и внесено 62 представления. За ненадлежащее исполнение контрольно-надзорных полномочий сотрудникам Саратовского областного лесничества внесено два представления.

Всего с начала года на территории Саратовской области произошло 16 лесных пожаров на площади 246 гектаров. Причинами возгораний стали как человеческий фактор, так и погодные условия.

ИА REGNUM напоминает, на территории лесного фонда в Саратовской области с 10 апреля объявлен пожароопасный сезон. Для мониторинга и тушения лесных пожаров установлено 13 видеокамер: четыре камеры в Лысогорском районе, по три камеры в Красноармейском, Саратовском и Воскресенском районах области.

Читайте также: В Саратовской области горит лес на территории национального парка