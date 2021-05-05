Варшава, , 12:39 — REGNUM Учащуюся старшего класса одной из частных школ в польском Белостоке исключили из учебного заведения из-за её участия в акциях протеста против ужесточения запрета на проведение абортов. Об этом передает Gazeta Wyborcza.

Адвокат ученицы Анна Ячун сообщила журналистам, что решение дирекции учебного заведения будет обжаловано в судебном порядке, потому что является неправомерным.

«На днях 17-летнюю девушку, обратившуюся ко мне за помощью, вызвали в кабинет директора школы, в которой она обучалась, и сообщили о том, что она исключена из этого учебного заведения из-за участия в несанкционированной акции протеста. В школе это посчитали серьезным нарушением законодательства со стороны ученицы, что дискредитировало учебное заведение, в котором она учится», — сообщила адвокат.

Адвокат также добавила, что решение об отчислении ученицы не было согласовано ни с родительским, ни со студенческим советом. «Мы считаем, что исключение из школы произошло из-за взглядов учащейся, что противоречит Конституции Польши, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о защите прав человека и основополагающим правам ЕС, гарантирующих свободу взглядов и их выражения», — считает Ячун.

Директор школы Онората Козловская в свою очередь сообщила журналистам, что данное учебное заведение считается католическим и работает при местном храме, поэтому «если кто-то из учеников открыто и агрессивно занимает антихристианскую позицию, он может быть исключен и продолжить обучение в других учебных заведениях».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.