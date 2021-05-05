Стокгольм, , 12:45 — REGNUM В Швецию наконец-то пришла весна, а вместе с ней началась четвертая и последняя фаза вакцинации от COVID-19. Сейчас в стране всерьез обсуждается снятие некоторых карантинных ограничений, а граждане могут на себе ощутить улучшение эпидемиологической ситуации. Об этом в своей авторской статье написала журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин.

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На днях власти нескольких регионов, в том числе Кальмара, Вермланда и Йенчепинга, объявили о начале завершающей фазы вакцинации от COVID-19. Даже мэрия густонаселенного Стокгольма рассчитывает сделать это на этой неделе.

«Таким образом, массовая вакцинация продвигается хорошо. Она продолжается, хотя и с небольшим беспокойством о том, что люди старше 65 лет не хотят прививаться вакциной AstraZeneca», — отметила Меллин.

По данным журналистки, в общей сложности 33% всех жителей Швеции старше 18 лет получили свою первую дозу вакцины, чуть более 9% получили второй компонент вакцины и считаются полностью вакцинированными.

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