Манчестер, Великобритания, , 12:40 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется возможностью заполучить в свой состав нападающего лондонской команды «Тоттенхэм» Гарри Кейна. Об этом 5 мая сообщает The Sun.

По данным источника, руководство «МЮ» попытается подписать именитого 27-летнего футболиста для того, чтобы попытаться вернуть благосклонность фанатов, которые протестуют против владельцев команды из-за вступления ими в Суперлигу.

Также уточняется, что семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющих «МЮ», может потратить на приобретение игрока до €105 млн. При этом сам нападающий также заинтересован в смене своего нынешнего клуба, так как «Тоттенхэм» имеет мало шансов на то, чтобы пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Отметим, в текущем сезоне Гарри Кейн провел в составе своего нынешнего клуба 45 матчей и отметился в них 31 забитым мячом и 16 голевыми пасами. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2022 года.