Красногорск, , 12:37 — REGNUM В первые три дня мая 2021 года на территории Подмосковья количество пожаров сократилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 5 мая на пресс-конференции сообщил замначальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«За три майских дня в Подмосковье произошло порядка 300 пожаров. Если сравнивать с предыдущим годом, это составляет около 50%», — сказал Медведев.

По его словам, за аналогичный период предыдущего года на территории региона было зафиксировано порядка 700 пожаров как на природе, так и в жилых домах.

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