Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM Для большинства школьников Екатеринбурга 2020/2021 учебный год продлится до 31 мая 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования города.

С 1 июня 2021 года уходят на каникулы учащиеся 2−8 и 10 классов. Учащиеся 9 и 11 классов учатся по 21 мая.

«Первоклассники заканчивают учебный год в соответствии с календарным учебным графиком общеобразовательной организации», — добавили в подразделении.

Последний звонок для выпускников 9 и 11 классов прозвучит 21 мая. Девятиклассникам проведут классные часы, 11-классникам — торжественные линейки. Аттестаты об окончании 9 классов вручат 23 июня с 12:00 до 14:00 (время местное), 11 классов — 1 июля с 15:00 до 18:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году последние звонки прошли в Екатеринбурге в онлайн-режиме.

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