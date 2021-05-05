Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Своим указом от 4 мая увеличить количество беженцев, которых будут размещать у себя Соединенные Штаты, президент Джозеф Байден сделал еще один шаг, чтобы удовлетворить левое крыло Демократической партии. Первый срок Байдена в Белом доме сейчас характеризуется более радикальной политикой, чем ожидалось ранее. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

«Накануне президентских выборов республиканцы пытались изобразить Джо Байдена радикальным социалистом. Это звучало не очень убедительно, учитывая, что Джо Байден на протяжении всей своей политической жизни довольно прочно закрепился в центре Демократической партии.

Соответственно, среди сторонников проигравшего кандидата Берни Сандерса на праймериз возникло опасение, что Байден, несмотря на все обещания, проигнорирует требования левого крыла.

После почти четырех месяцев пребывания в Белом доме становится ясно, что 78-летний Байден с годами более консервативным не стал. Отнюдь.

Последним шагом в этом направлении стало его решение поднять лимит количества беженцев, которых могут принять США…

Дональд Трамп снизил предельное число до 15 тысяч в год. Смехотворно низкий показатель, учитывая размер Соединенных Штатов и их традицию иммигрантской страны. Байден же пообещал в ходе избирательной кампании значительно его поднять…

И теперь квота будет повышена до 62 500 человек в этом году, чтобы поднять ее еще раз — до 125 000 человек — в следующем году», — написал Ханссон.