Стокгольм, , 12:43 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 значительно снижает риск серьезного заболевания и смерти от COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства общественного здравоохранения Швеции, опубликованном на сайте ведомства.

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Из более чем двух миллионов жителей Швеции, получивших одну дозу вакцины, 0,3%, 5942 человека, были инфицированы COVID-19 по крайней мере через три недели после вакцинации. Из них умерли 187 человек. 20 человек оказались в реанимации.

«Никакая вакцина не может исключить риск полного заражения. Но серьезных случаев заболевания мало, учитывая высокий уровень распространения инфекции и количество вакцинированных», — сообщил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл в отдельном пресс-релизе.

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