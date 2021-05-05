Стокгольм, , 12:36 — REGNUM Партия «Центристов» в «значительной степени» поддерживает законопроект правительства Швеции о либерализации миграционного законодательства. Об этом 4 мая у себя в Facebook написала лидер партии Анни Лёф.

В то же время политик отметила, что в правительственном законопроекте содержатся некоторые недостатки, например порядок регистрации мигрантов в системе социального страхования.

Лёф также считает, что совместное предложение оппозиции в лице «Умеренных», «Шведских демократов», «Христианских демократов», и «Либералов», серьезно ограничивает миграционную политику Швеции в тех частях, которые поддерживают «Центристы».

«Вот почему мы говорим ему (законопроекту оппозиции — прим. ИА REGNUM) свое «нет». Для нас также немыслимо сотрудничество со Шведскими демократами», — написала Лёф.