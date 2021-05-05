Ташкент, , 12:29 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Узбекистане получили 96 894 человека. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Среди регионов Узбекистана по скорости вакцинации лидируют Ферганская область, где прививки сделали 128 тыс. человек, Андижанская область — 109,5 тыс. и Наманганская область — 104 тыс. человек. Второй компонент вакцины получили 52 083 человека.

Отметим, 4 мая в Узбекистане выявили 404 новых носителя коронавируса. Общее число выявленных случаев достигло 92,7 тыс. Рост заболеваемости в республике наблюдается с середины марта 2021 года.

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