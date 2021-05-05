Москва, , 12:29 — REGNUM В небе над Москвой сегодня, 5 мая, пролетели боевые самолеты и вертолёты Воздушно-космических сил России в рамках авиационной тренировки парада Победы.

В небе над столицей пролетели парадны строем 76 самолетов и вертолетов. Первыми были три тяжелых вертолета Ми-26, за ними пролетели пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

Далее летели самолета. Сперва прошла тройка военно-транспортных самолетов Ил-76, далее самолеты-заправщик иИл-78, имитирующие дозаправку стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС и Ту-160.

Также отдельно пролетел стратегический ракетоносец Ту-160 в окружении четвёрки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиковСу-24.

Затем пролетели новинки российского военпрома — самолеты новых авиационных комплексов — носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К и истребители пятого поколения Су-57.

После прошла эскадрилья из 10 самолётов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщикиСу-34, истребителиСу-30СМи Су-35С.

Далее пролетел строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижы».

Замыкали репетицию традиционно шесть штурмовиковСу-25, которые 9 мая выпустят дыма в цветах российского флага.