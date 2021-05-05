Ростов-на-Дону, , 12:28 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано семь случаев смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 мая.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались две женщины в возрасте 60 и 70 лет и пятеро мужчин в возрасте от 43 до 80 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 4 100 человек.

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