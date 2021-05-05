Стокгольм, , 12:41 — REGNUM Партия «Зеленых» выступила за то, чтобы правительство Швеции помогло женам уничтоженных террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые застряли со своими детьми в лагерях на юго-востоке в Сирии. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Это необходимо не ради женщин, а ради детей», — заявил 5 мая в эфире радиостанции Sveriges Radio представитель «Зеленых» Расмус Линг.

В настоящее время правительства Швеции намерено вывести из лагерей только детей, а не женщин. Однако представители курдского самоуправления на северо-востоке Сирии выступают против разлучения детей с их матерями, если женщина не дала своего согласия — чего до сих пор не делал ни одна из матерей.

По данным министерства иностранных дел Швеции, в лагерях могут находиться около 30 детей и около 20 женщин, являющихся гражданками Швеции.