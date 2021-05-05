Кызыл, , 12:27 — REGNUM В посёлке Кундустуг в Каа-Хемском районе Тувы открыта храм-юрта, названная в честь блаженной Матроны Московской. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кызыльской епархии РПЦ, 3 мая в храме состоялась первая Божественная литургия.

Ранее местные православные верующие долго не могли собраться вместе для совершения таинств и встреч с миссионерами. После того, как два года назад в посёлок привезли мощи святой Матроны Московской, верующие начали регулярно встречаться.

Как отмечается, храм-юрта удобен, поскольку не требует больших затрат и благодаря возможности перенести в другое место. При этом храм достаточно просторен для организации регулярных встреч.

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