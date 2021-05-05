Стокгольм, , 12:38 — REGNUM В настоящее время в больницах Сконе (юг Швеции) от COVID-19 лечения проходят 166 человек, 28 из которых находятся в реанимации. 30% населения лена получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, 9% жителей прошли процедуру ревакцинации. Об этом сообщили представители региональной администрации в ходе состоявшейся 5 мая пресс-конференции, пишет газета Aftonbladet.

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Власти объявили, что последняя, четвертая фаза кампании по иммунизации населения начнется в Сконе 17 мая. В нее будут включены все жители лена старше 18 лет.

Новостью также стало то, что организатор по вакцинам в Сконе Мария Ландгрен сообщила, что она поставила вопрос перед Агентством общественного здравоохранения о применении вакцины AstraZeneca на лицах моложе 65 лет, что ведомство в настоящее время делать запрещает.