Барселона, Испания, , 12:25 — REGNUM Аргентинский форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси может быть подвергнут штрафу после обеда со своей командой, который он ранее организовал в своем доме. Об этом 5 мая сообщает OK Diario.

По данным источника, на данный момент в Каталонии введены связанные с пандемией коронавируса ограничения, согласно которым в одном помещении могут собираться не более шести человек из числа не проживающих вместе.

При этом число присутствовавших на обеде дома у 33-летнего аргентинского футболиста в несколько раз превышало данное число. В случае, если действия игрока посчитают серьёзным нарушением, он может быть оштрафован на сумму от €3 тыс. до тыс. €60 тыс.

Отметим, ранее Лионель Месси организовал у себя дома обед в честь победы «Барселоны» в матче 34-го тура испанской Примеры с командой «Валенсия» (3:2) для того, чтобы сплотить игроков каталонского клуба перед важнейшей встречей в 35-м туре чемпионата Испании с мадридским «Атлетико».