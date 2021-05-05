Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 209 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 мая. Это на 11 случаев заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 46 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (80). Более 28% заразившихся — люди старше 66 лет, 5,7% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрирован 89 071 случай заражения коронавирусом.

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