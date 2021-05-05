Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Осложнение международной обстановки в связи с пандемией, а также отношения «Большой семёрки» с Китаем, ситуации в Ливии, Эфиопии, Сомали, Мьянме, Белоруссии, на Балканах и российско-иранские отношения обсудили 4 мая министры иностранных дел G7. Особое внимание официальных представителей правительств западных государств было приковано к «китайской угрозе».

Особое внимание к якобы исходящих от КНР угрозах высказали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Их озабоченность восприняли министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Канады и Японии.

Ещё до министерской встречи Рааб заявлял о ценностных противоречиях Запада с Китаем. При этом особое мнение пыталась выражать Италия, вошедшая в инициированный председателем КНР Си Цзиньпином проект «Один пояс — один путь».

Министры договорились продолжить обсуждение проблемных вопросов. В среду 5 мая они обсудят проблемы всеобщей вакцинации как способа борьбы с пандемией.

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