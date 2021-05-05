Саратов, , 13:14 — REGNUM В канун Дня Победы в Саратове временно ограничат движение по нескольким улицам, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, 6 мая с 7:00 до 18:30 (местное время) ограничат остановки, стоянки и движения транспортных средств по улице Радищева на участке дороги от улицы Московской до улицы Театральная площадь, а также по улице Театральная площадь на участке дороги от улиц Радищева до Горького.

В этот же день с 15:00 до 18:30 ограничения коснутся транспортных средств по улице Московской на участке дороги от улицы Горького до улицы Соборной; улицы Радищева на участке дороги от улицы Московской до улицы Первомайской.

7 мая с 19:00 и до 12:00 8 мая запрещена стоянка и остановка транспортных средств по улице Московской на участке дороги от улицы Вольской до улицы Некрасова, улицы Радищева на участке дороги от ул. Театральная площадь до ул. Челюскинцев, ул. А.М. Горького на участке дороги от улицы Яблочкова до улицы Челюскинцев, ул. Театральная площадь на участке дороги от ул. Радищева до улицы А.М.Горького, улицы Первомайская на участке дороги от ул. Соборной до улицы Радищева.

8 мая с 7:00 до 12:00 — по улице Московской на участке дороги от ул. Вольской до ул. Некрасова, ул. Радищева на участке дороги от улицы Театральная площадь до ул. Челюскинцев, ул. А.М. Горького на участке дороги от ул. Театральная площадь до улицы Челюскинцев, ул. Театральная площадь на участке дороги от ул. Радищева до улицы А.М.Горького.

Автомобилей оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий, ограничения не коснутся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове ко Дню Победы открыли обновленную экспозицию «Стена памяти». Ее общая протяженность составила около 200 метров. Жители области разместили на металлических конструкциях порядка 9 тыс. фотографий из семейных архивов.

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