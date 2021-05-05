Сеул, , 12:18 — REGNUM Представители корпорации Incheon International Airport Corporation и израильского производителя аэрокосмической и авиационной техники Israel Aerospace Industries (IAI) подписали 4 мая меморандум о взаимопонимании по строительству центра переоборудования самолётов в аэропорту Инчхон. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на представителей южнокорейской корпорации.

Известно, что переговоры о создании первой производственной базы для израильской компании велись с 2019 года.

По условиям сделки, компания IAI возьмёт на себя создание инфраструктуры. Полномасштабное переоборудование пассажирских самолётов B777−300ER в грузовые начнётся в 2024 году.

По прогнозам южнокорейской корпорации, данный проект позволит достичь к 2040 году общего объёма экспорта переоборудованных самолётов в размере 1 трлн вон (~$890 млн), создать более 2 тыс. новых рабочих мест и повысить конкурентоспособность отечественной отрасли технического обслуживания и ремонта самолётов.