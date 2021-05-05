Душанбе, , 12:15 — REGNUM В Таджикистане 24% всей сельскохозяйственной техники находится неисправном состоянии. Об этом 5 мая сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на агентство по статистике.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в фермерских хозяйствах находилось 27 477 тракторов, в том числе 20 915 (76,1%) — в исправном состоянии. Специалисты в отрасли отмечают, что большая часть техники устарела и стала непригодной.

За последние пять лет Таджикистан импортировал более 10 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Основным поставщиком техники остается Белоруссия.